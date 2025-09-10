Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вісім БпЛА залетіли до Польщі: РФ атакувала Україну 43 ракетами і 415 дронами
У ніч проти 10 вересня, починаючи з вечора вівторка, РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА і ракетами наземного, повітряного та морського базування – загалом 458 засобами повітряного нападу.
Масова нічна атака на Україну 10 вересня: що відомо про наслідки
Протягом ночі та ранку окупанти запустили у бік України:
- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів – із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму (понад 250 із них – Шахеди);
- 42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69) – із Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;
- одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 – із території Воронезької області РФ.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:
- 386 дронів;
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Попередньо, на жаль, зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
Крім того, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
