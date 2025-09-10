У ніч проти 10 вересня, починаючи з вечора вівторка, РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА і ракетами наземного, повітряного та морського базування – загалом 458 засобами повітряного нападу.

Масова нічна атака на Україну 10 вересня: що відомо про наслідки

Протягом ночі та ранку окупанти запустили у бік України:

415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів – із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму (понад 250 із них – Шахеди);

типу Shahed, Гербера та дронів інших типів – із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму (понад 250 із них – Шахеди); 42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69 ) – із Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;

) – із Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря; одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 – із території Воронезької області РФ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

386 дронів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Попередньо, на жаль, зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Крім того, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

