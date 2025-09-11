За последние годы жизнь миллионов украинских семей кардинально изменилась. Многие семьи с детьми школьного возраста были вынуждены покинуть страну и уехать за границу. По данным крупнейшей в Украине дистанционной школы Оптима, за границей сейчас находится почти 50% ее учеников. Из-за этого родители оказались перед непростым вопросом: как обеспечить детям непрерывность обучения, сохранить украинскую идентичность и одновременно интегрироваться в новую среду?

Украинское образование имеет большое значение, ведь это не только знания, связь с родной культурой, языком и государством. Украинские документы об образовании признаются большинством высших учебных заведений Европы и мира, а также могут обеспечить преимущество при поступлении. А еще это гарантия того, что в будущем дети смогут беспрепятственно вернуться к учебе и построению карьеры в Украине.

Получить документы об образовании государственного образца лучше всего поможет дистанционная школа. Она позволяет детям учиться из любой точки мира, совмещать обучение в местной школе с украинской программой и оставаться в комфортной украиноязычной среде.

Какой выход для украинских семей за рубежом

Уникальная возможность для украинцев за рубежом — форма обучения Мы из Украины! от дистанционной школы Оптима. Это специальная форма обучения для детей, которые живут за пределами Украины, но стремятся получить качественное образование и официальный документ государственного образца.

Обучение проходит дистанционно, а свидетельства Оптимы признаются во всем мире.

Преимущества:



ребенок может посещать местную школу и параллельно учиться онлайн по украинской программе;

документы об образовании государственного образца;

украинское образование может стать преимуществом при поступлении в европейские и мировые университеты;

ученик может возобновить обучение в Украине без потери лет.

Что получат семьи:

качественные знания;

интерактивные уроки с видео и практическими заданиями;

свободный график;

украиноязычную среду и поддержку учителей.

Почему именно Оптима

Оптима — первая и крупнейшая дистанционная школа Украины, которая более 10 лет обеспечивает детей образованием онлайн. Сегодня здесь учатся ученики из более чем 40 стран мира. Родители выбирают Оптиму за современные технологии, гибкость и опыт работы с детьми за рубежом.

Выбирая форму обучения Мы из Украины!, вы гарантируете своему ребенку связь с украинским образованием, языком и культурой независимо от страны проживания.

Мир меняется, но потребность в качественном образовании и чувстве дома остается неизменной. Для детей, которые вынужденно находятся за рубежом, Оптима с формой обучения Мы из Украины! становится надежным мостиком к родной стране.

Подробно: обучение за рубежом в школе Оптима.

Фото: Shutterstock

