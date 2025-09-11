Останніми роками життя мільйонів українських родин кардинально змінилось. Багато сімей із дітьми шкільного віку були змушені покинути країну та виїхати за кордон.

За даними найбільшої в Україні дистанційної школи Оптіма, за кордоном нині перебуває майже 50 % її учнів. Через це батьки опинилися перед непростим питанням: як забезпечити дітям безперервність навчання, зберегти українську ідентичність і водночас інтегруватися в нове середовище?

Українська освіта має велике значення, адже йдеться не лише про знання, зв’язок із рідною культурою, мовою та державою. Українські документи про освіту визнаються більшістю закладів вищої освіти Європи та світу, а також можуть забезпечити перевагу під час вступу. А ще це гарантія того, що в майбутньому діти зможуть безперешкодно повернутися до навчання й побудови кар’єри в Україні.

Отримати документи про освіту державного зразка найкраще допоможе дистанційна школа. Вона дає дітям змогу вчитися з будь-якої точки світу, поєднувати навчання в місцевій школі з українською програмою та залишатися в комфортному українськомовному середовищі.

Який вихід для українських родин за кордоном

Унікальна можливість для українців за кордоном — форма навчання Ми з України! від дистанційної школи Оптіма. Це спеціальна форма навчання для дітей, які перебувають поза межами України, але хочуть здобути якісну освіту та документ державного зразка.

Навчання відбувається дистанційно, а свідоцтва Оптіми визнаються у світі.

Переваги:



дитина може відвідувати місцеву школу та паралельно навчатися онлайн за українською програмою;

документи про освіту державного зразка;

українська освіта може стати перевагою під час вступу до європейських і світових університетів;

учень може відновити навчання в Україні без втрати років.

Що матимуть родини:



якісні знання;

інтерактивні уроки з відео та практичними завданнями;

вільний графік;

українськомовне середовище та підтримку вчителів.

Чому саме Оптіма

Оптіма — перша та найбільша дистанційна школа України, яка понад 10 років забезпечує дітей освітою онлайн. Сьогодні тут навчаються учні з більш ніж 40 країн світу. Батьки вибирають Оптіму за сучасні технології, гнучкість і досвід роботи з дітьми за кордоном.

Вибираючи форму навчання Ми з України!, ви гарантуєте своїй дитині зв’язок з українською освітою, мовою та культурою незалежно від країни проживання.

Світ змінюється, але потреба в якісній освіті та відчутті дому лишається незмінною. Для дітей, які вимушено перебувають за кордоном, Оптіма з формою навчання Ми з України! стає надійним містком до рідної країни.

Докладно: навчання за кордоном в школі Оптіма.

Фото: Shutterstock

