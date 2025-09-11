Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что, выпустив дроны по Польше, РФ хотела, чтобы Украина не получила от партнеров новые системы ПВО.

Зеленский о цели атаки дронов РФ Польши

По мнению Зеленского, запустив дроны в воздушное пространство Польши, Россия стремилась посмотреть, на что готовы партнеры Украины.

– Я думаю, что прежде всего РФ хотела посмотреть, а что будет, на что готовы партнеры. На что готово НАТО политически… они посмотрели: на что готовы физически, — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом в Киеве.

Он также отметил, что РФ могла запустить дроны на территорию Польши, и чтобы партнеры не передавали Украине зимой системы ПВО.

— По моему мнению, они также могли это сделать, чтобы партнеры не давали системы ПВО Украине, — сказал он.

Напомним, что по просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по нарушению Россией польского воздушного пространства.

Известно, что ночью 10 сентября во время очередного массированного обстрела Украины более 10 российских дронов залетели в Польшу.

