Президент України Володимир Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО.

Зеленський про мету атаки дронів РФ по Польщі

На думку Зеленського, запустивши дрони у повітряний простір Польщі, Росія прагнула подивитися, на що готові партнери України.

– Я думаю, що передусім РФ хотіла подивитися, а що буде, на що готові партнери. На що готове НАТО політично…вони подивилися: на що готові фізично, – сказав він на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

Він зауважив, що також РФ могла запустити дрони на територію Польщі, щоб партнери не передавали Україні взимку системи ППО.

– На мій погляд, вони також могли це зробити, щоб партнери не давали системи ППО Україні, – сказав він.

Нагадаємо, що на прохання Польщі буде скликано екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення Росією польського повітряного простору.

Відомо, що вночі 10 вересня під час чергового масованого обстрілу України понад 10 російських дронів залетіли до Польщі.

