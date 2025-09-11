Вражеский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака дрона на Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ: что известно

В результате удара российского дрона зафиксировано повреждение исторического здания.

— Атака на такую святыню стала еще одним свидетельством циничных преступлений России против гражданского населения и украинского культурного наследия, — написал Григоров.

По предварительной информации, люди не пострадали.

На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории и оценка нанесенных повреждений уникальному архитектурному памятнику.

Как отметил глава ОВА, Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ является старейшим каменным зданием Сум и памятником архитектуры национального значения.

Храм имеет особое историческое и культурное значение для города и всего региона.

Напомним, что в ночь на 11 сентября прогремели взрывы в Сумах.

Тогда российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города.

В результате атаки вражеских беспилотников повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения, также в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.

Фото: Сумская ОГА

