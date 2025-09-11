Символ города: дрон попал в кафедральный собор в центре Сум
Вражеский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака дрона на Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ: что известно
В результате удара российского дрона зафиксировано повреждение исторического здания.
— Атака на такую святыню стала еще одним свидетельством циничных преступлений России против гражданского населения и украинского культурного наследия, — написал Григоров.
По предварительной информации, люди не пострадали.
На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории и оценка нанесенных повреждений уникальному архитектурному памятнику.
Как отметил глава ОВА, Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ является старейшим каменным зданием Сум и памятником архитектуры национального значения.
Храм имеет особое историческое и культурное значение для города и всего региона.
Напомним, что в ночь на 11 сентября прогремели взрывы в Сумах.
Тогда российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города.
В результате атаки вражеских беспилотников повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения, также в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.
Фото: Сумская ОГА