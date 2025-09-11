Ворожий безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в центрі Сум.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака дрона на Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ: що відомо

Внаслідок удару російського дрона зафіксовано пошкодження історичної будівлі.

— Атака по такій святині стала ще одним свідченням цинічних злочинів Росії проти цивільних та української культурної спадщини, – написав Григоров.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території та оцінка завданих пошкоджень унікальній архітектурній пам’ятці.

Як зазначив очільник ОВА, Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ є найстарішою кам’яною будівлею Сум та пам’яткою архітектури національного значення.

Храм має особливе історичне та культурне значення для міста та всього регіону.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 вересня пролунали вибухи в Сумах.

Тоді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру у Зарічному районі міста.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи, також у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна.

Фото: Сумська ОВА