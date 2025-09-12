Україна наразі не спостерігає великої кількості російських військ на території Білорусі.

Чисельність контингенту, який прибув на навчання Захід-2025, менша, ніж була у 2023 році, коли Росія тримала на території свого сателіта близько 10-12 тис. військових.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

У ДПСУ оцінили чисельність військ на навчаннях Захід-2025

— Великої кількості російських сил на території Білорусі зараз ми не спостерігаємо. Звісно що країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч свого особового складу, – заявив Демченко.

За його словами, ДПСУ продовжує спостерігати, що відбувається у Білорусі, і продовжує укріплювати обороноздатність по лінії кордону.

На питання, чи може ситуація у Білорусі змінитися дуже швидко, Демченко зазначив, що на перекидання великої кількості російських військ до Білорусі треба час, і розвідка зможе це помітити.

— Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз ми не спостерігаємо. На щастя, якогось ударного угруповання й до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Але звісно, розслаблятися не варто, – підсумував представник ДПСУ.

Нагадаємо, що в п’ятницю 12 вересня у Білорусі розпочались спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил Захід-2025, які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.

Зазначається, що мета цих навчань – відпрацювання спільних дій військ у рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності до відбиття можливої агресії.

Сусідня Польща відповіла на проведення військових навчань поблизу держкордона його закриттям.

Крім того, Польща направить близько 40 тис. військовослужбовців до кордонів країни з Білоруссю та РФ.

