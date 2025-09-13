Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши Силы обороны контролируют фронт, однако ситуация там тяжелая из-за значительного присутствия врага, количества дронов и т.д.

Об этом глава государства заявил на конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, на фронте едва ли не ежедневно меняются технологии.

Но несмотря на тяжелую ситуацию, ВСУ контролируют фронт.

– Завтра меняются дроны, меняются двигатели – работают другие линии и РЭБ. Очень важно понимать прежде всего: мы контролируем фронт. Упреки о том, что Россия продвигается на восток, абсолютно лишние. Я об этом слышал от многих. Россияне в дезинформации гораздо лучше, чем на поле боя, – сказал президент.

Он отметил, что россияне имеют значительное преимущество в силе – их самая большая группировка сосредоточена на Востоке, но она находится в очень сложных условиях.

Владимир Зеленский называет ложью то, что захватчикам нужно три месяца для оккупации Востока.

– То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров проводили ежедневные консультации с разведкой Украины, – подчеркнул президент Украины.

В конце августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что так называемая весенне-летняя наступательная кампания врага закончилась практически ничем – оккупанты не смогли взять под свой контроль ни один крупный город. В то же время захватчики понесли значительные потери в живой силе и технике.

Источник : Офис президента

