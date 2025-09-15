Карта бойових дій на 15 вересня 2025

За минулу добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень.

Такі дані 15 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 15 вересня 2025

Ситуація в Україні на 15 вересня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося 11 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку – 10 боєзіткнень поблизу Вовчанська та Одрадного.

На Куп’янському напрямку відбито дев’ять атак окупантів у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 25 атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу Іванівки, Ялти, Воскресенки, Новоїванівки, Маліївки, Толстого, Олександрограду, Тернового, Березового, Темирівки, Комишувахи, Ольгівського.

На Гуляйпільському напрямку успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Втрати РФ на 15 вересня 2025

особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб;

танків – 11 184;

бойових броньованих машин – 23 269 (+2);

артилерійських систем – 32 784 (+35);

РСЗВ – 1 488 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 698 (+84);

спеціальної техніки – 3 965 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

