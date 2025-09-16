Войска РФ на Ореховском направлении традиционно активны вблизи населенных пунктов Каменское и Плавни, пытаясь оттеснить украинские подразделения, а также будут пытаться продолжить продвижение в направлении Степногорска.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

Ситуация на Ореховском направлении

В то же время, по его словам, все эти попытки оккупантов оттеснить Силы обороны Украины из окрестностей Каменского и из населенного пункта Плавни безуспешны, поэтому они продолжают активно наносить удары по украинским позициям.

— Они пытаются полностью разрушить позицию, чтобы мы не могли там удерживать этот участок фронта, и после этого стремятся зайти на разрушенные позиции. Однако Силы обороны Украины эту тактику уже изучили, и поэтому, когда противник наносит массированные удары, мы не покидаем эти позиции, а отходим либо во фланг, либо на несколько десятков метров вглубь, уничтожаем врага и возвращаемся обратно, — пояснил Волошин.

Он отметил, что примерно по такому сценарию развиваются события в Каменском уже около двух с половиной месяцев, поэтому существенных успехов у врага нет, хотя сам населенный пункт фактически уничтожен.

— Примерно то же самое он делает и в Плавнях. Это два населенных пункта, расположенных на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, и через Каменское проходит автомобильная трасса Симферополь-Харьков. Поэтому Каменское имеет довольно важное значение для противника, и поэтому он проводит здесь довольно активные штурмовые действия, — добавил спикер.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Ореховском направлении противник дважды наступал — в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

Источник : Укринформ

