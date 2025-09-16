На засіданні уряду ухвалили рішення про виділення 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях Запоріжжяобленерго.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Виділення коштів на захист об’єктів Запоріжжяобленерго

– Запоріжжя постійно під ворожими обстрілами. Але життя там має тривати, тому працюємо над захистом енергетичної інфраструктури, – пояснила глава уряду.

За її словами, це критично важливі об’єкти Запоріжжяобленерго постійно перебувають під прицілом російських ракетних і артилерії.

– Наше завдання – убезпечити енергосистему, щоб жителі прифронтових регіонів мали світло і тепло взимку, навіть попри атаки росіян, – додала Свириденко.

Вночі 16 вересня Росія завдала ударів по Запоріжжю із РСЗВ Торнадо-С. Нараізі відомо про одного загиблого та 20 поранених. Серед них – двоє дітей 4 та 17 років.

Також внаслідок влучання зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення, виникли масштабні пожежі.

Крім того, понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель.

