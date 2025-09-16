Уряд виділив 630 млн грн на захисні споруди для Запоріжжяобленерго
На засіданні уряду ухвалили рішення про виділення 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях Запоріжжяобленерго.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Виділення коштів на захист об’єктів Запоріжжяобленерго
– Запоріжжя постійно під ворожими обстрілами. Але життя там має тривати, тому працюємо над захистом енергетичної інфраструктури, – пояснила глава уряду.
За її словами, це критично важливі об’єкти Запоріжжяобленерго постійно перебувають під прицілом російських ракетних і артилерії.
– Наше завдання – убезпечити енергосистему, щоб жителі прифронтових регіонів мали світло і тепло взимку, навіть попри атаки росіян, – додала Свириденко.
Вночі 16 вересня Росія завдала ударів по Запоріжжю із РСЗВ Торнадо-С. Нараізі відомо про одного загиблого та 20 поранених. Серед них – двоє дітей 4 та 17 років.
Також внаслідок влучання зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення, виникли масштабні пожежі.
Крім того, понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель.