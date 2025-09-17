Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что команда агентства на Запорожской атомной электростанции зафиксировала обстрелы вблизи объекта и видела черный дым из трех соседних мест.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Обстрелы вблизи Запорожской АЭС: что известно

Команде сообщили, что несколько артиллерийских снарядов попали в территорию за пределами площадки ЗАЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива станции.

Считается, что этот инцидент вызвал пожары на пораженном участке.

Команда МАГАТЭ слышала единичные обстрелы в течение двух часов, начиная с 13:26, в частности трижды взрывы прогремели около 14:30.

Позже из главного административного здания ЗАЭС заметили дым из мест за пределами объекта.

В ведомстве отметили, что сообщений о жертвах или повреждении оборудования не поступало.

— Военные действия все еще угрожают Запорожской атомной электростанции. То, что когда-то было практически немыслимым — обстрелы вблизи крупных ядерных объектов, — стало обычным явлением во время этой ужасной войны, — заявил Гросси.

Он также отметил, что команды агентства на других ядерных объектах Украины сообщили о значительном увеличении военной деятельности за последние недели.

Ранее сообщалось, что на острове Хортица в Запорожье вспыхнул масштабный пожар лесной подстилки, сухой травы и кустарников на площади около 4,5 гектаров.

Сильный ветер и жара затруднили тушение, а рельеф острова ограничил проезд техники.

В горсовете предупредили о возможном задымлении жилых районов и призвали жителей закрыть окна.

