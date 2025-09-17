МАГАТЭ зафиксировало обстрелы возле ЗАЭС: снаряды упали в 400 м от хранилища топлива
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что команда агентства на Запорожской атомной электростанции зафиксировала обстрелы вблизи объекта и видела черный дым из трех соседних мест.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Обстрелы вблизи Запорожской АЭС: что известно
Команде сообщили, что несколько артиллерийских снарядов попали в территорию за пределами площадки ЗАЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива станции.
Считается, что этот инцидент вызвал пожары на пораженном участке.
Команда МАГАТЭ слышала единичные обстрелы в течение двух часов, начиная с 13:26, в частности трижды взрывы прогремели около 14:30.
Позже из главного административного здания ЗАЭС заметили дым из мест за пределами объекта.
В ведомстве отметили, что сообщений о жертвах или повреждении оборудования не поступало.
— Военные действия все еще угрожают Запорожской атомной электростанции. То, что когда-то было практически немыслимым — обстрелы вблизи крупных ядерных объектов, — стало обычным явлением во время этой ужасной войны, — заявил Гросси.
Он также отметил, что команды агентства на других ядерных объектах Украины сообщили о значительном увеличении военной деятельности за последние недели.
Ранее сообщалось, что на острове Хортица в Запорожье вспыхнул масштабный пожар лесной подстилки, сухой травы и кустарников на площади около 4,5 гектаров.
Сильный ветер и жара затруднили тушение, а рельеф острова ограничил проезд техники.
В горсовете предупредили о возможном задымлении жилых районов и призвали жителей закрыть окна.
Фото: Укрэнерго