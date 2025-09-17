Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що команда агентства на Запорізькій атомній електростанції зафіксувала обстріли поблизу об’єкта та бачила чорний дим з трьох сусідніх місць.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

Обстріли поблизу Запорізької АЕС: що відомо

Команду проінформували, що кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами майданчика ЗАЕС, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції.

Зараз дивляться

Вважається, що цей інцидент спричинив пожежі на ураженій ділянці.

Команда МАГАТЕ чула поодинокі обстріли упродовж двох годин, починаючи з 13:26, зокрема тричі вибухи прогриміли близько 14:30.

Пізніше з головної адміністративної будівлі ЗАЕС помітили дим з місць за межами об’єкта.

У відомстві зазначили, що повідомлень про жертви чи пошкодження обладнання не надходило.

— Військові дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим – обстріли поблизу великих ядерних об’єктів, – стало звичайним явищем під час цієї жахливої війни, – заявив Гроссі.

Він також зазначив, що команди агентства на інших ядерних об’єктах України повідомили про значне збільшення військової діяльності за останні тижні.

Раніше повідомлялося, що на острові Хортиця у Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа лісової підстилки, сухої трави та чагарників на площі близько 4,5 гектарів.

Сильний вітер та спека ускладнили гасіння, а рельєф острова обмежив проїзд техніки.

У міськраді попередили про можливе задимлення житлових районів та закликали люднй зачинити вікна.

Фото: Укренерго

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.