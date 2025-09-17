С 11 февраля 2025 года стартовал экспериментальный проект по мотивации военнослужащих, введенный постановлением Кабинета Министров №153.

Документ предусматривает единовременное денежное вознаграждение для военных, служащих в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях во время военного положения.

Право на выплату имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые:

заключили контракт или были призваны на службу по мобилизации в возрасте до 25 лет (независимо от теперешнего возраста);

проходили службу в ВСУ, других воинских формированиях или правоохранительных органах специального назначения после 24 февраля 2022 года;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий;

имеют суммарный опыт участия в боях не менее шести месяцев на дату вступления в силу постановления. Если продолжительность боевого участия меньше, размер вознаграждения определяется пропорционально.

В Украине действует специальная программа, которая гарантирует военнослужащим в возрасте от 18 до 24 лет выплату в размере 1 млн грн за контракт, подписанный в период военного положения.

Как объясняет адвокат ЮК Сеть права Владислав Мандрик, выплата денежного вознаграждения в размере 1 миллион гривен осуществляется поэтапно. Так, 200 тыс. грн выплачиваются сразу после подписания контракта, еще 300 тыс. грн после шести месяцев службы и 500 тыс. грн после года.

В то же время, отмечает юрист, основное условие получения полной суммы — не менее полугода участия в боевых действиях. Если срок службы короче, вознаграждение начисляется пропорционально. Однако в случае, если военный получил ранение во время выполнения задания, он имеет право на весь миллион независимо от продолжительности участия в боях.

Мандрик подчеркнул, что на практике есть значительное количество отказов в выплате 1 миллиона по контракту 18-24.

Чаще всего военным отказывают в таких случаях:

если контракт был подписан еще до полномасштабного вторжения;

если заявление подано уже после увольнения.

Из-за этого военные вынуждены отстаивать свое право в судах.

Адвокат привел пример: недавно Закарпатский окружной административный суд впервые обязал воинскую часть выплатить военнослужащему всю сумму в 1 млн грн. Боец подписал новый контракт в декабре 2022 года, уже во время военного положения, и получил ранение в боях.

Адвокат отметил: часть отказала, ссылаясь на то, что он служил еще до полномасштабной войны. Но суд установил, что новый контракт заключен во время военного положения, участие в боях подтверждено, поэтому военный имеет полное право на выплату.

Основания для отказа в выплате 1 миллиона по контракту 18-24

В соответствии с постановлением №153, выплата не предоставляется военнослужащим, которые неоднократно нарушали закон или военную дисциплину.

Кто не получит выплат:

Военнослужащие, которые привлекались к уголовной ответственности.

Военные, которые два или более раз привлекались к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения.

Лица, которые на основании письменного приказа привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, которые учитываются для оценки состояния дисциплины и срок действия дисциплинарных взысканий за которые не истек.

По словам Владислава Мандрика, отказ из-за так называемых старых контрактов — это одна из самых массовых практик. Подобные трудности возникают и у тех, кто был курсантом, а затем подписал контракт или уволился до момента обращения. Однако если на момент действия постановления военный находился на службе, право на выплату сохраняется. Это приходится доказывать в судах.

Отдельно юрист обращает внимание на проблемы с подтверждением боевого участия. По его словам, этот факт должен быть задокументирован приказами, журналами боевых действий, рапортами или донесениями командиров. Если таких документов нет, проводится служебное расследование, но воинские части часто затягивают эти процедуры.

Еще более важным, подчеркивает Мандрик, является подтверждение ранения. Ключевой документ — это справка по форме №5. В ней обязательно должно быть четко указано, что ранение получено во время выполнения боевого задания. Без этого шансов на получение миллиона практически нет.

Юрист объясняет: если боец воевал менее полугода, но получил ранение, он имеет право на всю сумму. Если же ранения нет, то выплата начисляется пропорционально, это примерно 167 тыс. грн за каждые 30 дней участия в боях.

Владислав Мандрик подытожил, что механизм выплат работает, но, к сожалению, в основном через суд. Пока воинские части ищут формальные основания для отказов, суды становятся на сторону военнослужащих и подтверждают их право на вознаграждение.

