З 11 лютого 2025 року стартував експериментальний проєкт із мотивації військовослужбовців, запроваджений постановою Кабінету Міністрів №153.

Документ передбачає одноразову грошову винагороду для військових, які служать у Збройних силах України та інших військових формуваннях під час воєнного стану.

Право на виплату мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які:

уклали контракт або були призвані на службу за мобілізацією у віці до 25 років (незалежно від того, який вік наразі);

проходили службу у ЗСУ, інших військових формуваннях або правоохоронних органах спеціального призначення після 24 лютого 2022 року;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення воєнних (бойових) дій;

мають сумарний досвід участі в боях не менше шести місяців на дату набуття чинності постановою. Якщо тривалість бойової участі менша, розмір винагороди визначається пропорційно.

В Україні діє спеціальна програма, що гарантує військовослужбовцям віком від 18 до 24 років виплату в розмірі 1 млн грн за контрактом, підписаним у період воєнного стану.

Як пояснює адвокат ЮК Мережа права Владислав Мандрик, виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень здійснюється поетапно. Отже 200 тис. грн платять відразу після підписання контракту, ще 300 тис. грн після шести місяців служби та 500 тис. грн після року.

Водночас, наголошує юрист, основна умова отримання повної суми – не менше пів року участі у бойових діях. Якщо термін служби коротший, винагорода нараховується пропорційно. Проте у випадку, коли військовий дістав поранення під час виконання завдання, він має право на весь мільйон незалежно від тривалості участі у боях.

Мандрик наголосив, що на практиці є значна кількість відмов у виплаті 1 мільйона за контрактом 18-24.

Найчастіше військовим відмовляють у таких випадках:

якщо контракт було підписано ще до повномасштабного вторгнення;

якщо заяву подано вже після звільнення.

Через це військові змушені відстоювати своє право у судах.

Адвокат навів приклад: нещодавно Закарпатський окружний адміністративний суд уперше зобов’язав військову частину виплатити військовослужбовцю всю суму 1 млн грн. Боєць підписав новий контракт у грудні 2022 року, вже під час воєнного стану, і отримав поранення в боях.

Адвокат зазначив, що частина відмовила, посилаючись на те, що він служив ще до повномасштабної війни. Але суд встановив, що новий контракт укладено під час воєнного стану, участь у боях підтверджена, тож військовий має повне право на виплату.

Підстави для відмови у виплаті 1 мільйона за контрактом 18-24

Відповідно до постанови №153, виплата не надається військовослужбовцям, які мали неодноразові порушення закону чи військової дисципліни.

Хто не отримає виплат:

Військовослужбовці, які притягувалися до кримінальної відповідальності.

Військові, які два або більше разів притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення.

Особи, які на підставі письмового наказу притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни і строк дії дисциплінарних стягнень за які не закінчився.

За словами Владислава Мандрика, відмова через так звані старі контракти – це одна з наймасовіших практик. Подібні труднощі виникають і в тих, хто був курсантом, а потім підписав контракт, або звільнився до моменту звернення. Проте якщо на момент дії постанови військовий перебував на службі, право на виплату зберігається. Це доводиться доводити в судах.

Окремо юрист звертає увагу на проблеми з підтвердженням бойової участі. За його словами, цей факт має бути задокументований наказами, журналами бойових дій, рапортами чи донесеннями командирів. Якщо таких документів немає, проводиться службове розслідування, але військові частини часто затягують ці процедури.

Ще більш важливим, наголошує Мандрик, є підтвердження поранення. Ключовий документ – це довідка за формою №5. У ній обов’язково має бути чітко вказано, що поранення особа зазнала під час виконання бойового завдання. Без цього шансів на отримання мільйона практично немає.

Юрист пояснює: якщо боєць воював менше ніж пів року, але дістав поранення, він має право на всю суму. Якщо ж поранення немає, то виплата нараховується пропорційно, це приблизно 167 тис. грн за кожні 30 днів участі в боях.

Владислав Мандрик підсумував, що механізм виплат працює, але, на жаль, здебільшого через суд. Поки військові частини шукають формальні підстави для відмов, суди стають на бік військовослужбовців і підтверджують їхнє право на винагороду.

