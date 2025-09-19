Російські військові, які намагаються інфільтруватися у Куп’янськ Харківської області, отримали наказ від свого командування розстрілювати цивільних у місті.

Про це в ефірі Єдиних новин на телеканалі Ми — Україна повідомив речник угрупування військ Північ Олег Сушинський.

Наказ розстрілювати цивільних у Куп’янську

За словами військового, російські загарбники намагаються просочитися до Куп’янська під виглядом цивільних. Основна мета – проводити диверсійну роботу.

Відомо, що ворожі диверсанти переховуються у приватних будинках. Були випадки, коли одних і тих самих окупантів впродовж доби фіксували у різних місцях Куп’янська.

– Коли окупанти прикриваються цивільними або вдають із себе цивільних, це дуже ускладнює проведення контрдиверсійних заходів, – наголосив Олег Сушинський.

За його словами, воїни 10 армійського корпусу СВ ЗСУ опублікували відео із російськими полоненими, які засвідчили, що отримали наказ від командирів розстрілювати цивільних чоловіків, а жінок та дітей використовувати як живий щит.

– Але навіть в таких складних умовах нашим військовим вдається виявляти ворожі ДРГ, знешкоджувати їх або брати в полон, – підсумував речник УВ Північ Олег Сушинський.

Стратегічною метою ворога є захоплення Куп’янська.

Раніше в ОСУВ Дніпро наголосили, що ворожі війська не увійшли до Куп’янська, проте окремі диверсійні групи проникають, вдаючи із себе цивільних та використовуючи підроблені документи.

