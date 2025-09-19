В Резерв+ запустили бета-тест отсрочек для родителей детей с инвалидностью — Минобороны
В скором времени в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность – оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.
Как сообщает Минобороны Украины, в Резерв+ вскоре родители детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка, смогут оформлять отсрочку от мобилизации.
Чтобы присоединиться к тестированию и среди первых получить отсрочку нового типа онлайн, необходимо заполнить форму по ссылке.
Кто может принять участие:
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
В Минобороны Украины напоминают, что онлайн-отсрочка работает следующим образом: в Резерв+ нужно подать запрос, после этого система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами. А далее при подтверждении отсрочка предоставляется, а данные об этом отображаются в электронном военном документе.
Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания на рассмотрение дела.
Теперь получить отсрочку в Резерв+ могут:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
- семьи защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники заведений высшего и профобразования.
