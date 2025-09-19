В скором времени в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность – оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Отсрочка от мобилизации для родителей детей с инвалидностью в Резерв+

Как сообщает Минобороны Украины, в Резерв+ вскоре родители детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка, смогут оформлять отсрочку от мобилизации.

Чтобы присоединиться к тестированию и среди первых получить отсрочку нового типа онлайн, необходимо заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

В Минобороны Украины напоминают, что онлайн-отсрочка работает следующим образом: в Резерв+ нужно подать запрос, после этого система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами. А далее при подтверждении отсрочка предоставляется, а данные об этом отображаются в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания на рассмотрение дела.

Теперь получить отсрочку в Резерв+ могут:

  • люди с инвалидностью;
  • студенты, аспиранты;
  • родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
  • семьи защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • работники заведений высшего и профобразования.

К слову, ранее Факты ICTV писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить.

