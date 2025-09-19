У Резерв+ запустили бета-тест відстрочок для батьків дітей з інвалідністю – Міноборони
Незабаром у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.
Відстрочка від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю у Резерв+
Як інформує Міноборони України, у Резерв+ невдовзі батьки дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини, зможуть оформлювати відстрочку від мобілізації.
Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, необхідно заповнити форму за посиланням.
Хто може взяти участь:
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
У Міноборони України нагадують, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит, після цього система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами. А далі у разі підтвердження відстрочка надається, а дані про це відображаються в електронному військовому документі.
Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.
Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
До речі, раніше Факти ICTV писали, хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати.