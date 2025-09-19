Незабаром у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Відстрочка від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю у Резерв+

Як інформує Міноборони України, у Резерв+ невдовзі батьки дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини, зможуть оформлювати відстрочку від мобілізації.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, необхідно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

У Міноборони України нагадують, що онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит, після цього система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами. А далі у разі підтвердження відстрочка надається, а дані про це відображаються в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

сім’ї захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

До речі, раніше Факти ICTV писали, хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати.

