В высших учебных заведениях Украины наблюдается избыток физических мест на бакалавриат из-за демографических изменений Єдині новини.

Об этом сообщил директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров в эфире национального телемарафона.

Минобразования о переизбытке мест на бакалавриат

— Это демография. Еще 17-20 лет назад мы принимали на бакалавриат по полмиллиона человек в год, что на тот момент было оборудовано и подготовлено высшими учебными заведениями, сокращается, но сокращается довольно медленно. Действительно, у нас есть избыток физических мест, — пояснил Олег Шаров.

Он добавил, что вузы до середины октября могут продолжать отбирать абитуриентов, но «400 тыс. никто не наберет: этих абитуриентов просто физически нет».

Сейчас смотрят

Ранее глава директората заявил, что высшие учебные заведения Украины имеют в два раза больше мест для поступления на бакалавриат, чем реальное количество желающих получить образование.

Учебные заведения задекларировали готовность принять 429 тыс. студентов, в то же время в этом году заявления подали только около 200 тыс. абитуриентов, из них более 73,5 тыс. зачислены на бюджет.

— Надо понимать, что общее количество возможностей высших учебных заведений уже достаточно длительное время больше, чем количество людей, которые хотят и могут получать высшее образование. В целом это особенность не только Украины, — отметил представитель Минобразования.

Такой дисбаланс не сказывается на бюджетном процессе, поскольку это потенциальные возможности учебных заведений, а государственный заказ соответствует реальной демографической ситуации в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.