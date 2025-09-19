У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат через демографічні зміни.

Про це повідомив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти та науки Олег Шаров в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Міносвіти про надлишок місць на бакалаврат

— Це демографія. Ми ще 17-20 років тому приймали на бакалаврат по пів мільйона людей на рік. Зараз кількість місць скорочується, але скорочується досить повільно. Дійсно, маємо надлишок фізичних місць, – пояснив Олег Шаров.

Він додав, що виші до середини жовтня можуть продовжувати добирати вступників, але “400 тис. ніхто не набере: цих вступників просто фізично немає”.

Раніше очільник директорату заявив, що заклади вищої освіти України мають вдвічі більше місць для вступу на бакалаврат, ніж реальна кількість охочих здобувати освіту.

Навчальні заклади задекларували готовність прийняти 429 тис. студентів, водночас цього року заяви подали лише близько 200 тис. вступників, із них понад 73,5 тис. зараховані на бюджет.

— Треба розуміти, що загальна кількість можливостей закладів вищої освіти вже достатньо тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. Загалом це особливість не тільки України, – зауважив представник Міносвіти.

Такий дисбаланс не позначається на бюджетному процесі, оскільки це потенційні можливості закладів освіти, а державне замовлення відповідає реальній демографічній ситуації в Україні.

