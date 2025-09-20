До +28 градусов и без осадков: погода в Украине в течение недели

Эта неделя, начиная с выходных, будет радовать украинцев летними температурами и солнышком. Дневные показатели в некоторых областях будут составлять +28 градусов. А это значит, что метеорологическое лето продолжается.

Детальнее о том, какой будет погода в течение следующих 7 дней — Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какой будет погода на этой неделе

Как отмечает эксперт, в Украине будет царить поле высокого атмосферного давления. С Балкан придет антициклон и принесет сухую погоду.

– Благодаря этому антициклону осадков ожидать не стоит. Лишь 20-го числа днем ​​в Сумской области и в восточных регионах может быть небольшой дождь. В течение выходных северо-западный ветер будет переходить постепенно на юго-западный, южный, и, соответственно, будет поступать более теплая воздушная масса, — отмечает Наталья Птуха.

А это значит, что украинцам можно ненадолго спрятать теплые вещи и наслаждаться солнышком.

Прогноз погоды на выходные 20-21 сентября

По температурным показателям ближайшие три ночи ожидается +8-15 градусов. Днем 20 сентября — 19-24 градуса. На Закарпатье, Прикарпатье и Одессе прогнозируется до +27 градусов.

А 21-22 сентября в Украине практически по всем областям от 22 до 29 градусов тепла.

Таким образом, суббота и воскресенье будут по-настоящему летними.

Погода на 23-24 сентября в Украине

В дальнейшем, начиная с 23-24 сентября, существенных погодных изменений не ожидается. В этот период температура ночью будет держаться в пределах 11-17 градусов.

– То есть, это практически такие же показатели, как и летом. А в дневные часы ожидается 24 градуса, иногда даже 30 градусов. Лишь 24-го числа в северо-западной части будет облачно, температура снизится до 23 градусов, — отмечает синоптик.

В среду в большинстве областей будет без осадков, только в западной части ожидаются дожди, иногда даже с грозами.

— В Украину будет поступать атмосферный фронт, который понемногу изменит ситуацию. Но не кардинально, он скорее принесет понижение температуры, чем осадки, — добавляет Наталья Птуха.

Погода на 25-28 сентября в Украине

Каких-либо существенных осадков после 25 сентября тоже пока не ожидается. Дожди будут 25 и 28 сентября только на Закарпатье и в Карпатах, а 29 сентября — на северо-западной части страны и в восточных областях. Осадки прогнозируются разной интенсивности.

И вот уже после 25 сентября ожидается снижение температурных показателей. Ночью будет в пределах +2-9 градусов, что ощутимо ниже.

— Юг Украины остается ожидаемо теплее, там ночью где-то 10-13 градусов. А дневной максимум по территории страны тоже снижается. Начиная с 25-го числа, температурный режим будет в пределах 14-20 градусов, — добавляет синоптик.

Таким образом, поскольку средняя температура остается выше 15 градусов или в пределах этих показателей, согласно официальной терминологии, в Украине продолжается метеорологическое лето. А в народе этот период можно определить, как молодое бабье лето, поскольку похолодание было, но несущественное.

