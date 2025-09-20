До +28 градусів та без опадів: погода в Україні протягом тижня

Цей тиждень, починаючи з вихідних, радуватиме українців літніми температурами та сонечком. Денні показники у деяких областях становитимуть +28 градусів. А це означає, що метеорологічне літо продовжується.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Якою буде погода цього тижня

Як зауважує експерт, в Україні пануватиме поле високого атмосферного тиску. З Балкан надійде антициклон, який принесе суху погоду.

– Завдяки цьому антициклону опадів очікувати не варто. Лише 20-го числа вдень у Сумській області та у східних регіонах може бути невеликий дощ. Протягом вихідних північно-західний вітер буде переходити поступово на південно-західний, південний, і, відповідно, надходитиме більш тепла повітряна маса, – зауважує Наталя Птуха.

А це означає, що українцям можна ненадовго заховати теплі речі та насолоджуватися сонечком.

Прогноз погоди на вихідні 20-21 вересня

За температурними показниками найближчі три ночі очікується +8-15 градусів. Вдень 20 вересня – 19-24 градуси. На Закарпатті, Прикарпатті та Одесі прогнозується до +27 градусів.

А 21-22 вересня в Україні практично по всіх областях від 22 до 29 градусів тепла.

Таким чином, субота та неділя будуть по-справжньому літніми.

Погода на 23-24 вересня в Україні

Надалі, починаючи вже з 23-24 вересня, суттєвих погодних змін не очікується. У ці дні температура вночі триматиметься у межах 11-17 градусів.

– Тобто це практично такі ж показники, як і влітку. А у денні години очікується 24 градуси, подекуди навіть 30 градусів. Лише 24-го числа у північно-західній частині буде хмарно, температура знизиться до 23 градусів, – зауважує синоптикиня.

У середу в більшості областей буде без опадів, лише у західній частині очікуються дощі, подекуди навіть із грозами.

– В Україну надходитиме атмосферний фронт, який потроху змінюватиме ситуацію. Але не кардинально, він більше принесе зниження температури, ніж опади, – додає Наталя Птуха.

Погода на 25-28 вересня в Україні

Якихось суттєвих опадів після 25-го також поки що не очікується. Дощити буде 25 та 28 вересня лише на Закарпатті та у Карпатах, а 29 вересня – в північно-західній частині країни та у східних областях. Опади прогнозуються різної інтенсивності.

І ось вже після 25 вересня очікується зниження температурних показників. Вночі буде у межах +2-9 градусів, що відчутно нижче.

– Південь України залишається, звичайно, теплішим, там вночі десь 10-13 градусів. А денний максимум на території країни також знижується. Починаючи з 25-го числа, температурний режим буде у межах 14-20 градусів, – додає синоптикиня.

Таким чином, оскільки середня температура залишається вищою за 15 градусів або у межах цих показників, відповідно до офіційної термінології, в Україні продовжується метеорологічне літо. А у народі цей період можна визначити, як молоде бабине літо, оскільки похолодання було, але несуттєве.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чи будуть заморозки у вересні 2025 року.

