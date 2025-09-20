За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Ночью враг нанес по Украине массированный ракетно-дроновый удар. Зафиксировано 619 вражеских целей.

Россияне наносили авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Григоровка, Лукьяновское, Степногорск, Степовое, Железнодорожное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 20 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 20 сентября 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Фиголовки и в направлении Одрадного.

На Купянском направлении — три атаки оккупантов за сутки. Враг штурмовал в районах Степовой Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 15 раз вблизи Новомихайловки, Шандриголове, Колодязя, Торского, Заречного и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

На Северском направлении в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки противник девять раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов в районах Владимировка, Никаноровка, Новое Шаховое, Родинское, Новоекономичное, Променя, Лисовка, Покровск, Котлиное, Молодецкое, Удачное, Дачное, Червоный Лиман, Новопавловка.

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал наши позиции возле Филии, Воскресенки, Березового, Малиевки, Новойвановки, Поддубного, Зеленого Гая, Толстого, Снежного, Новониколаевки и Ольговского.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг пытался подойти в направлении Антоновского моста.

Потери врага в войне на 20 сентября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

