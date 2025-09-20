Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Цієї ночі ворог завдав по Україні масованого ракетно-дронового удару. Зафіксовано 619 ворожих цілей.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Григорівка, Лук’янівське, Степногірськ, Степове, Залізничне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Карта бойових дій в Україні на 20 вересня 2025

Ситуація в Україні на 20 вересня 2025

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку – три атаки окупантів за добу. Ворог штурмував у районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 15 разів поблизу Новомихайлівки, Шандриголове, Колодязя, Торського, Зарічного та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

На Сіверському напрямку у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, противник дев’ять разів атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку росміяни 19 разів атакували у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 50 штурмів у районах Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Родинського, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Дачного, Червоного Лимана, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 33 рази атакував наші позиції біля Філії, Воскресенки, Березового, Маліївки, Новоїванівки, Піддубного, Зеленого Гаю, Толстого, Січневого, Новомиколаївки та Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог намагався підійти у напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога у війні на 20 вересня 2025

особового складу – близько 1 100 600 (+1070) осіб;

танків – 11 192 (+1);

бойових броньованих машин – 23 280 (+2);

артилерійських систем – 32 927 (+31);

РСЗВ – 1 492 (+0);

засобів ППО – 1 218 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61 045 (+365);

крилатих ракет – 3 718 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 168 (+124);

спеціальної техніки – 3 968 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.