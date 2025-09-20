Юлія Соколова, випускова редакторка
Втрати ворога на 20 вересня: ліквідовано ще 1 070 окупантів та понад 30 артсистем
Втрати ворога на 20 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 305-ту добу повномасштабної війни проти України перевищили 1,1 млн.
Втрати ворога на 20 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 100 600 (+1070) осіб;
- танків – 11 192 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 280 (+2);
- артилерійських систем – 32 927 (+31);
- РСЗВ – 1 492 (+0);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61 045 (+365);
- крилатих ракет – 3 718 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 168 (+124);
- спеціальної техніки – 3 968 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
