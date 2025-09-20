Втрати ворога на 20 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 305-ту добу повномасштабної війни проти України перевищили 1,1 млн.

Втрати ворога на 20 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 100 600 (+1070) осіб;

танків – 11 192 (+1);

бойових броньованих машин – 23 280 (+2);

артилерійських систем – 32 927 (+31);

РСЗВ – 1 492 (+0);

засобів ППО – 1 218 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61 045 (+365);

крилатих ракет – 3 718 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 168 (+124);

спеціальної техніки – 3 968 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

