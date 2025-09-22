Социологический опрос показал, что только 11% украинцев планируют переехать за границу на постоянное жительство, тогда как большинство – 88% – хотят остаться в Украине.

Больше всего желающих уехать среди молодежи и людей с более низким уровнем дохода. Таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг.

88% украинцев не хотят покидать страну

Большинство украинцев не намерены выезжать за границу на постоянное жительство. По результатам опроса, таких 88%.

Переехать за границу готовы 11% опрошенных. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 27%, а в 2022 году — 9%. Еще 1% респондентов не смогли определиться с ответом.

Больше всего желающих уехать за границу среди людей с более низким уровнем дохода — их доля составляет 20%. Среди молодежи в возрасте 18-35 лет желание переехать выразили 19% респондентов.

По региональному распределению больше всего желающих жить за границей зафиксировано в центральной Украине — 13%, на Востоке и Западе этот показатель самый низкий — 8% и 9% соответственно.

Опрос проводился с 20 по 22 июля 2025 года методом телефонных интервью.

В нем приняли участие 1 тыс. респондентов из всех регионов Украины, контролируемых правительством. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году за границу выехало около 4,7 млн украинцев, преимущественно в Германию и Польшу.

В пропорции к населению больше всего украинцев принимает Чехия.

