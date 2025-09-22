Соціологічне опитування показало, що лише 11% українців планують переїхати за кордон на постійне проживання, водночас більшість – 88% – хочуть залишитися в Україні.

Найбільше охочих виїхати серед молоді та людей з нижчим рівнем доходу. Такі результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

88% українців не хочуть залишати країну

Більшість українців не мають наміру виїжджати за кордон на постійне проживання. За результатами опитування, таких 88%.

Переїхати за кордон готові 11% опитаних. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 27%, а у 2022 році – 9%. Ще 1% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільше охочих виїхати за кордон серед людей із нижчим рівнем доходу – їхня частка становить 20%. Серед молоді віком 18-35 років бажання переїхати виявили 19% респондентів.

За регіональним розподілом найбільше охочих жити за кордоном зафіксовано в центральній Україні – 13%, на Сході на Заході цей показник найнижчий – 8% та 9% відповідно.

Опитування проводили з 20 до 22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю.

У ньому взяли участь 1 тис. респондентів із усіх регіонів України, контрольованих урядом. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році за кордон виїхало близько 4,7 млн українців, переважно до Німеччини та Польщі.

За пропорцією до населення найбільше українців приймає Чехія.

