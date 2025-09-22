Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам выдачи боеприпасов и дронов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

О результатах ударов 29 августа и 18 сентября в Генштабе отчитались в понедельник, 22 сентября.

Удары по пунктам выдачи боеприпасов и дронов: что известно

По данным Генштаба ВСУ, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70 мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки на Луганщине.

Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков, в частности высокоточные ЗУБК-14, и снарядов для артиллерии.

18 сентября 2025 года подразделения Вооруженных сил и Службы безопасности Украины обезвредили полковой склад БК российских оккупационных сил в Луганской области.

В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага. Кроме того, продолжают в Генштабе ВСУ, враг пытался раздать для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, более 19 тыс. БпЛА различных типов.

— Груз состоял из различных БпЛА (Молния, Бумеранг, Вандал новгородский, Горинич и т. д.) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики), — говорится в сообщении.

Воины из ОСГВ Днепр еще 29 августа 2025 года поразили логистический пункт распределения дронов. В результате было уничтожено огромное количество запасов российского агрессора.

— Результат эффективного сотрудничества тех, кто находит, и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом, — отметили в Генштабе.

Источник : Генштаб ВСУ

