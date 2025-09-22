Сили оборони України уразили пункти видачі боєприпасів та дронів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про результати ударів 29 серпня та 18 вересня в Генштабі відзвітували в понеділок, 22 вересня.

Удари по пунктах видачі боєприпасів та дронів: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки на Лугащині.

Зараз дивляться

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат і патронів різних типів, тисячі пострілів для танків, зокрема високоточні ЗУБК-14, та снарядів для артилерії.

18 вересня 2025 року підрозділи Збройних сил та Служби безпеки України знешкодили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині.

На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога. Крім того, продовжують у Генштабі ЗСУ, ворог намагався роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19 тис. БпЛА різних типів.

— Вантаж складався з різноманітних БпЛА (Молнія, Бумеранг, Вандал новгородський, Горинич тощо) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі),— ідеться в повідомленні.

Воїни з ОСУВ Дніпро ще 29 серпня 2025 року уразили логістичний пункт розподілу дронів. Зрештою було знищено величезну кількість запасів російського агресора.

— Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом, – зазначили в Генштабі.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.