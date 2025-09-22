21 вересня дрони Головного управління розвідки Міноборони України на території окупованого Криму влучили у два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.

Про це йдеться у повідомлення ГУР Міноборони.

Удар по літаках-амфібіях Бе-12 Чайка

Ударів завдали дрони спецпідрозділу ГУР Примари. Це перше ураження літаків-амфібій Бе-12 за час війни.

Літаки-амфібії Бе-12 Чайка оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

Разом із літаками Бе-12 під час нальоту дрони Примар також атакували багатоцільовий гелікоптер російських окупантів Мі-8.

Нагадаємо, що ввечері 21 вересня в районі санаторію Форос, що в Криму, також пролунали потужні вибухи. За даними місцевої окупаційної влади, внаслідок вибухів є загиблі та щонайменше 15 поранених. Санаторій Форос пов’язують із ФСБ Росії.

Фото: ГУР МО

Джерело : ГУР

