Перше ураження в історії: ГУР влучило у два російські літаки-амфібії Бе-12 Чайка
21 вересня дрони Головного управління розвідки Міноборони України на території окупованого Криму влучили у два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.
Про це йдеться у повідомлення ГУР Міноборони.
Удар по літаках-амфібіях Бе-12 Чайка
Ударів завдали дрони спецпідрозділу ГУР Примари. Це перше ураження літаків-амфібій Бе-12 за час війни.
Літаки-амфібії Бе-12 Чайка оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.
Разом із літаками Бе-12 під час нальоту дрони Примар також атакували багатоцільовий гелікоптер російських окупантів Мі-8.
Нагадаємо, що ввечері 21 вересня в районі санаторію Форос, що в Криму, також пролунали потужні вибухи. За даними місцевої окупаційної влади, внаслідок вибухів є загиблі та щонайменше 15 поранених. Санаторій Форос пов’язують із ФСБ Росії.
Фото: ГУР МО