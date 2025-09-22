Представники партизанського руху Атеш з’ясували, у якому стані три уражені Збройними силами України судна в тимчасово окупованому Криму.

Про це вони повідомили в у Telegram.

Стан уражених суден у Севастополі: що відомо

Згідно з інформацією руху Атеш, після вдалих спецоперацій Сил оборони України в Чорному морі окупанти намагаються приховати військові об’єкти від можливих ударів.

Зокрема, кораблі затягують маскувальними сітками, переміщують їх уночі та тримають системи ППО в постійній бойовій готовності.

Крім того, агенти дослідили, що сталося з двічі ураженим підводним човном Ростов-на-Дону.

За даними розвідки, судно підняли, однак ремонт не розпочато через надто серйозні ушкодження. Ймовірно, його відновлення є економічно недоцільним.

Під наглядом розвідників також перебувають рятувальне судно Епрон та захоплений у 2014 році український великий десантний корабель Константин Ольшанський.

Рух Атеш продовжує проводити у Криму розвідувальні операції та закликає всіх передавати дані щодо переміщення ворожої техніки.

Агенти наголошують, що для влучних ударів ЗСУ важливо кожне повідомлення.

Нагадаємо, що напередодні на території окупованого Криму дрони Головного управління розвідки Міноборони України влучили у два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.

Крім того, спецпризначенці ГУР знищили там три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дорогу радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.

