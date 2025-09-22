На днях группа российских оккупантов смогла зайти в один из населенных пунктов Покровской агломерации, однако бойцы 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ (десантно-штурмовых войск) уничтожили россиян. Угрозы скопления врага в этом населенном пункте нет.

Об этом говорится в сообщении 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Новый характер действий врага возле Покровска

По словам военных, захватчики активизировали свои штурмовые действия и пытаются блокировать логистические пути.

Основной тактикой врага является инфильтрация – попытки проникнуть в населенные пункты небольшими группами, обходя передовые позиции украинских военных.

Оккупанты ведут круглосуточную разведку, интенсивно применяют беспилотники по позициям наших войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

В ответ наши подразделения дистанционно минируют возможные пути продвижения российских военных, привлекают огневые группы и т.д. Также наши военные создают дополнительные инженерные заграждения.

Защитники Покровска постоянно уничтожают вражеские БПЛА с помощью дронов.

На видео – уничтожение российских оккупантов на подступах к Покровской агломерации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на Покровском направлении и в районе Доброполья.

