Ежедневно до 600 вражеских дронов: 7 корпус ДШВ о тактике врага под Покровском
На днях группа российских оккупантов смогла зайти в один из населенных пунктов Покровской агломерации, однако бойцы 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ (десантно-штурмовых войск) уничтожили россиян. Угрозы скопления врага в этом населенном пункте нет.
Об этом говорится в сообщении 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Новый характер действий врага возле Покровска
По словам военных, захватчики активизировали свои штурмовые действия и пытаются блокировать логистические пути.
Основной тактикой врага является инфильтрация – попытки проникнуть в населенные пункты небольшими группами, обходя передовые позиции украинских военных.
Оккупанты ведут круглосуточную разведку, интенсивно применяют беспилотники по позициям наших войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.
В ответ наши подразделения дистанционно минируют возможные пути продвижения российских военных, привлекают огневые группы и т.д. Также наши военные создают дополнительные инженерные заграждения.
Защитники Покровска постоянно уничтожают вражеские БПЛА с помощью дронов.
На видео – уничтожение российских оккупантов на подступах к Покровской агломерации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на Покровском направлении и в районе Доброполья.