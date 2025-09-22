Днями група російських окупантів змогла зайти в один із населених пунктів Покровської агломерації, проте бійці 7 корпусу швидкого реагування ДШВ (десантно-штурмових військ) знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає.

Про це йдеться у повідомленні 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Новий характер дій ворога біля Покровська

За словами військових, загарбники активізували свої штурмові дії та намагаються блокувати логістичні шляхи.

Основною тактикою ворога є інфільтрація – спроби проникнути у населені пункти невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових.

Окупанти ведуть цілодобову розвідку, інтенсивно застосовують безпілотники по позиціях наших військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

У відповідь наші підрозділи дистанційно мінують можливі шляхи просування російських військових, залучають вогневі групи тощо. Також наші військові створюють додаткові інженерні загородження.

Оборонці Покровська постійно знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів.

На відео – знищення російських окупантів на підступах до Покровської агломерації.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку та у районі Добропілля.

