Украинские военные продвигаются вперед на Добропольском направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

ВСУ восстановили контроль над 1,3 км² в Донецкой области

За сутки 21 сентября Силами обороны был восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области.

Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

Сырский сообщил, что в ходе ведения боевых действий было уничтожено 43 оккупанта, а общие потери противника составили 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем – четыре; БпЛА – шесть, мотоциклов – один).

Всего за время операции, по состоянию на 00.00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено от вражеских ДРГ. Всего восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника – девять.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составили 2 696 человек, из них безвозвратные – 1 492.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что продолжается пополнение обменного фонда для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена.

Также оккупанты потеряли 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков – 12, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 175, РСЗО – пять, автотехники – 441, мотоциклов и квадроциклов – 58, специальной техники – одна, БпЛА – 173.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

