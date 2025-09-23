В ночь на 23 сентября армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 23 сентября: что известно

Сегодня российские оккупанты запускали дроны из направлений Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Около 60 из них – Shahed.

Силами авиации, зенитных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, мобильных огневых групп по состоянию на 09:00 сбито или подавлено 103 вражеских беспилотника на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БпЛА на шести локациях, а также падение обломков сбитых целей – еще на восьми.

В частности, в ночь на 23 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре Запорожья.

В результате обстрела повреждены детский сад, предприятие, а также 6 многоэтажных и 4 частных дома.

На данный момент известно о 15 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

