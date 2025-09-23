У ніч проти 23 вересня армія РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 23 вересня: що відомо

Сьогодні російські окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Міллєрового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Близько 60 із них – Shahed.

Силами авіації, зенітних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп станом на 09:00 збито або подавлено 103 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на восьми.

Зокрема, у ніч проти 23 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі Запоріжжя.

Унаслідок обстрілу пошкоджені дитячий садок, підприємство, а також 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки.

Наразі відомо про 15 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

