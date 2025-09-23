Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится “в ужасном состоянии”.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Экономика России разрушается — Трамп

— Самый большой прогресс — то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается, — заявил президент США.

По его мнению, “Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию”.

Трамп также считает, что он мог бы уговорить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перестать покупать российскую нефть.

— Он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы перестать. И я думаю, что я так и сделаю, — ответил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу в Нью-Йорке на полях заседания Генассамблеи ООН.

В публичной части Зеленский сказал, что может поделиться “неплохими новостями” с фронта и продолжил, что они с Трампом будут говорить “о том, как положить конец войне”.

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку и за поступление американского оружия по механизму PURL – за средства других членов НАТО.

Он добавил, что Украина надеется на большее давление и более серьезные санкции против России.

