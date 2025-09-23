Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом.

Про це він сказав під час спілкування із президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН.

Трамп про війну в Україні

За словами Трампа, російська економіка наразі у дуже складному становищі.

Зараз дивляться

– Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Всі думали, що війна закінчиться за три дні. Росія сподівалася на швидке розв’язання. Та, на жаль, це вже триває три з половиною роки, – сказав Трамп.

Дональд Трамп відзначив зусилля Збройних сил України у боротьбі із російським ворогом.

– Тривають тяжкі бої. І все має такий вигляд, що вона (війна, – Ред.) не зупиниться, – наголосив американський президент.с

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не вірить у швидке закінчення війни в Україні. За його словами, що Росія, що Україна зазнали значних втрат за роки повномасштабної війни. Крім того, українська економіка не може конкурувати з російською, а західні партнери навряд чи зможуть надавати Києву допомогу вічно.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія може використати територію Молдови як плацдарм для заходу в Одеську область, а Придністровський регіон буде дестабілізований.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.