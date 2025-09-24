Головне управління розвідки Міноборони України вдруге успішно зламало сервери та отримало повний доступ до усіх комп’ютерів та внутрішньої документації окупаційної влади Криму.

Про це з посиланням на власні джерела в ГУР повідомляють українські ЗМІ.

Кіберудар ГУР по Криму: що вдалося дізнатися

Зазначається, що загалом вдалося здобути понад 100 Тб розвідданих, серед яких службове листування окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова, робоча документація та переписка між російськими міністерствами та службами, що функціонують на анексованому півострові.

Зараз дивляться

Також розвідники отримали велику кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Крім іншого, ГУР отримало списки з іменами неповнолітніх, яких вивозили до Криму та на територію сусідньої Росії. Ідеться, зокрема, про анкетні дані дітей, опікунів та місця їх проживання чи навчання.

Інформацію передали правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів щодо викрадення українських дітей.

Які ще документи отримало ГУР

Кіберфахівці, як повідомляється, отримали й багато іншої інформації, яка стосується війни проти України.

Йдеться про списки військових РФ з персональними анкетними даними, інформацію про їхніх родичів, списки загиблих та ув’язнений, рішення щодо виплат “гробових”, заяви від російських військових із проханням виділити їм землю в українському Криму.

Окремі файли службового листування між російськими міністерствами на окупованому півострові та документи про численні наради підтвердили факт дефіциту паливно-мастильних матеріалів після ударів по нафтопереробних заводах РФ.

У ГУР наголосили, що попереднього разу, коли українські кіберфахівці успішно проникли на сервери окупантів, до Аксьонова і його підлеглих приїжджали представники ФСБ. Вони намагалися виявити “крота”, але це їм так і не вдалось.

Нагадаємо, попередній злам кіберфахівцями ГУР серверів в окупованому Криму стався в липні цього року. Тоді розвідці вдалось отримати нові докази щодо викрадення росіянами тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Очікується, що ця інформація дасть змогу знайти та повернути додому українських дітей, а причетних до воєнного злочину – покарати.

За даними уповноваженої з прав дитини Дар’ї Герасимчук, станом на кінець березня 2023 року українська влада знала про понад 19,5 тис. вивезених до Росії дітей. Однак точну кількість розрахувати було важко через окупацію.

Росіяни ж заявляють про нібито 700 тис. “зареєстрованих” у них українських дітей. Деяких із них віддали на всиновлення в російські сім’ї.

У Стамбулі 2 червня на переговорах делегацій України та РФ вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими з поверненням до України дітей, яких Росія вкрала з окупованих територій.

Тоді РФ отримала списки дітей, яких треба повернути. За словами президента Володимира Зеленського, це був перший раз, коли Москва визнала факт депортації дітей з України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.