Южно-Африканская Республика готова принять встречу на уровне лидеров между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский о готовности ЮАР принять встречу лидеров

По словам главы государства, он рассказал президенту ЮАР, что сейчас Россия усиливает удары дронами по гражданским объектам, а также проинформировал о ситуации на фронте в Украине.

Зеленский подчеркнул на встрече с Рамафосой, что Украина готова к встрече на уровне лидеров без каких-либо предварительных условий, в отличие от России.

Президенты Украины и ЮАР согласились, что такой саммит должен состояться в третьей стране. Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять такую встречу, сказал Рамафоса.

В то же время президент ЮАР поделился подробностями своих последних контактов с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого Зеленский обратил внимание, что Украина с первой секунды полномасштабной войны хочет ее окончания и делает все возможное для этого.

