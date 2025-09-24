ЮАР готова принять встречу лидеров Украины и России — Зеленский
- Южно-Африканская Республика выразила готовность принять встречу лидеров.
- Владимир Зеленский обозначил позицию и условия Украины для саммита с РФ.
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса указал на необходимость третьей страны для такой встречи.
Южно-Африканская Республика готова принять встречу на уровне лидеров между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Зеленский о готовности ЮАР принять встречу лидеров
По словам главы государства, он рассказал президенту ЮАР, что сейчас Россия усиливает удары дронами по гражданским объектам, а также проинформировал о ситуации на фронте в Украине.
Зеленский подчеркнул на встрече с Рамафосой, что Украина готова к встрече на уровне лидеров без каких-либо предварительных условий, в отличие от России.
Президенты Украины и ЮАР согласились, что такой саммит должен состояться в третьей стране. Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять такую встречу, сказал Рамафоса.
В то же время президент ЮАР поделился подробностями своих последних контактов с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого Зеленский обратил внимание, что Украина с первой секунды полномасштабной войны хочет ее окончания и делает все возможное для этого.