Американский президент Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после завершения войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Сегодня в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского с Трампом.

Зеленский о гарантиях безопасности от США

Владимир Зеленский не может сказать, что Дональд Трамп сделает все, что хочет или что нужно для Украины, однако глава Белого дома внимательно слушал то, что говорила украинская сторона в контексте пути к миру.

— Трамп положительно относился к темам, которыми мы делились, и к влиянию этих тем на путь к миру… Мы понимаем, что президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания этой войны, — сказал президент Зеленский.

На вопрос, как выглядят эти гарантии безопасности от США, украинский президент ответил, что пока не знает всех деталей, поскольку нет конкретики на бумаге, но работа будет продолжаться и команды начнут работать уже в конце сентября.

— Мы будем работать над некоторыми видами этого, иногда над дронами, иногда над некоторыми видами оружия, которые нам нужны для гарантий безопасности… это будет не через месяц, два месяца и три месяца. Хорошо, что наши команды будут работать в конце этого месяца, — отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент заявил, что союзники Украины почти закончили подготовку гарантий безопасности для Украины. Некоторые нюансы требуют доработки.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран Коалиции желающих готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

