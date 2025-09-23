Американський президент Дональд Трамп надасть Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

Сьогодні у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського з Трампом.

Зараз дивляться

Зеленський про гарантії безпеки від США

Володимир Зеленський не може сказати, що Дональд Трамп зробить все, що хоче або що потрібно для України, проте очільник Білого дому уважно слухав те, що говорила українська сторона в контексті шляху до миру.

– Трамп позитивно ставився до тем, якими ми ділилися, і до впливу цих тем на шлях до миру… Ми розуміємо, що президент Трамп готов надати Україні гарантії безпеки після закінчення цієї війни, – сказав президент Зеленський.

На запитання, який мають вигляд ці гарантії безпеки від США, український президент сказав, що поки не знає всіх деталей, оскільки немає конкретики на папері, але робота триватиме і команди працюватимуть вже наприкінці вересня.

– Ми будемо працювати над деякими видами цього, іноді над дронами, іноді над деякими видами зброї, що нам потрібно для гарантій безпеки… це буде не через місяць, два місяці і три місяці. Добре, що наші команди будуть працювати в кінці цього місяця, – зауважив Володимир Зеленський.

Раніше президент заявив, що союзники України майже закінчили підготовку гарантій безпеки для України. Деякі нюанси потребують допрацювання.

4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн Коаліції охочих готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.