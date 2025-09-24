У Украины не было другого выбора, как создать беспилотники, способные пролететь 2-3 тыс. км, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава нашего государства во время своего выступления на сессии высокого уровня Генассамблеи ООН заявил, что у Украины нет больших мощных ракет, однако у нас есть беспилотники, способные пролететь 2-3 тыс. км.

— У Украины нет больших мощных ракет, которыми диктаторы так любят хвастаться на парадах, но у нас есть беспилотники, способные пролететь 2-3 тысячи километров, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у нас не было другого выбора, кроме как создать такие дроны.

К слову, ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия в этом году намерена изготовить десятки современных самолетов, сотни танков и почти 2,5 тыс. высокоточных ракет различного класса.

