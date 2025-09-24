Україна не мала іншого вибору, як створити безпілотники, здатні пролетіти 2-3 тис. км, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про українські дрони

Глава нашої держави під час свого виступу на сесії високого рівня Генасамблеї ООН заявив, що Україна не має великих потужних ракет, проте у нас є безпілотники, здатні пролетіти 2-3 тис. км.

– Україна не має великих потужних ракет, якими диктатори так люблять хвалитися на парадах, але у нас є безпілотники, здатні пролетіти 2-3 тисячі кілометрів, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що у нас не було іншого вибору, окрім як створити такі дрони.

До речі, раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія цього року має намір виготовити десятки сучасних літаків, сотні танків та майже 2,5 тис. високоточних ракет різного класу.

