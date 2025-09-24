В Україні запустили онлайн-сертифікацію операторів розмінування в Дії
В застосунку Дія запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності, що дасть змогу майже всі етапи пройти дистанційно.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Онлайн-сертифікацію операторів розмінування в Дії: що відомо
Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції.
Єдине, що залишиться офлайн – виїзна перевірка на місці.
Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить швидко обмінюватися документами й коментарями.
Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від одного місяця.
Це значно пришвидшить процес допуску нових операторів до розмінування території України.
За словами Свириденко, станом на зараз в Україні зареєстровано 125 операторів протимінної діяльності, більшість з яких українські – лише вісім іноземних.
Масштабування й пришвидшення розмінування входить до ключових пріоритетів уряду, адже Україна сьогодні є однією з найбільш замінованих країн світу.
Очікується, що новий сервіс зробить процес прозорим і зручним, а головне – прискорить темпи розмінування.