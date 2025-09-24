В застосунку Дія запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності, що дасть змогу майже всі етапи пройти дистанційно.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Онлайн-сертифікацію операторів розмінування в Дії: що відомо

Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції.

Єдине, що залишиться офлайн – виїзна перевірка на місці.

Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить швидко обмінюватися документами й коментарями.

Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від одного місяця.

Це значно пришвидшить процес допуску нових операторів до розмінування території України.

За словами Свириденко, станом на зараз в Україні зареєстровано 125 операторів протимінної діяльності, більшість з яких українські – лише вісім іноземних.

Масштабування й пришвидшення розмінування входить до ключових пріоритетів уряду, адже Україна сьогодні є однією з найбільш замінованих країн світу.

Очікується, що новий сервіс зробить процес прозорим і зручним, а головне – прискорить темпи розмінування.

