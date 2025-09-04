В ООН шокированы ударом РФ по миссии по разминированию в окрестностях Чернигова
В Организации Объединенных Наций (ООН) шокированы российским ударом по гуманитарной миссии по разминированию в окрестностях Чернигова, который произошел днем 4 сентября.
Об этом заявил координатор системы ООН и гуманитарный координатор Матиас Шмале.
ООН о ударе по гуманитарной миссии в Чернигове
— Я шокирован трагической новостью о том, что погибли двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев. Еще восемь человек получили ранения при исполнении своих обязанностей в результате удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области, — сказал гуманитарный координатор.
По словам Шмале, его коллеги посвятили свою жизнь помощи людям в Украине, которые страдают от разрушительных последствий войны и часто сами подвергаются опасности.
В результате российских ударов на территории Украины только в течение этого года погибли по меньшей мере четверо гуманитарных работников и пострадали еще 34 человека до атаки в Чернигове.
По мнению гуманитарного координатора, мирные жители и люди, которые им помогают, должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они никогда не должны становиться мишенью, утверждает Шмале.
В четверг, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар в окрестностях Чернигова по работникам гуманитарной миссии по разминированию Датский совет по делам беженцев, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.