В Организации Объединенных Наций (ООН) шокированы российским ударом по гуманитарной миссии по разминированию в окрестностях Чернигова, который произошел днем 4 сентября.

Об этом заявил координатор системы ООН и гуманитарный координатор Матиас Шмале.

ООН о ударе по гуманитарной миссии в Чернигове

— Я шокирован трагической новостью о том, что погибли двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев. Еще восемь человек получили ранения при исполнении своих обязанностей в результате удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области, — сказал гуманитарный координатор.

По словам Шмале, его коллеги посвятили свою жизнь помощи людям в Украине, которые страдают от разрушительных последствий войны и часто сами подвергаются опасности.

В результате российских ударов на территории Украины только в течение этого года погибли по меньшей мере четверо гуманитарных работников и пострадали еще 34 человека до атаки в Чернигове.

По мнению гуманитарного координатора, мирные жители и люди, которые им помогают, должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они никогда не должны становиться мишенью, утверждает Шмале.

В четверг, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар в окрестностях Чернигова по работникам гуманитарной миссии по разминированию Датский совет по делам беженцев, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.

