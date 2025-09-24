Если временно оккупированный Крым не удастся освободить от Российской Федерации, тогда крымскотатарский народ может полностью исчезнуть как самобытный этнос.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время пятого саммита международной Крымской платформы на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Опасности для крымскотатарского народа со стороны РФ

— Если Крым не будет освобожден, то уже в ближайшем будущем можно предвидеть полное исчезновение крымскотатарского народа как самобытного этноса, — утверждает Джемилев.

По его словам, масштаб преследований в Крыму в десятки раз превышает ситуацию на территории России.

Джемилев объяснил, что с начала российской оккупации с полуострова выехали около 50 тыс. крымских татар и до 100 тыс. украинцев, а переселенных из РФ граждан уже составляет более 1 млн человек.

На саммите Крымской платформы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не отреагировал на незаконные действия России во временно оккупированном Крыму.

По его мнению, эта слабая реакция привела к склонности Российской Федерации к войне и насилию.

