Якщо тимчасово окупований Крим не вдасться звільнити від Російської Федерації, тоді кримськотатарський народ може повністю зникнути як самобутній етнос.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Небезпеки для кримськотатарського народу від РФ

– Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близькому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу, – стверджує Джемілєв.

За його словами, масштаб переслідувань у Криму в десятки разів перевищує ситуацію на території Росії.

Джемілєв пояснив, що від початку російської окупації з півострова виїхали близько 50 тис. кримських татар і до 100 тис. українців, а переселених з РФ громадян вже становить понад 1 млн осіб.

На саміті Кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не відреагував на незаконні дії Росії в тимчасово окупованому Криму.

На його думку, ця слабка реакція призвела до схильності Російської Федерації щодо війни і насильства.

