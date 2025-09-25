В ночь на 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили три газораспределительные станции на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Удар СБС по газораспределительным станциям в Луганской области

Под удар попали ГРС Счастье, ГРС Северодонецк и ГРС Новопсков.

— Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года осуществили Птицы 14 полка Сил беспилотных систем, – говорится в сообщении.

По словам командующего, ГРС Счастье является основным источником газа для Луганской ТЭС, которая после атаки перешла в вынужденный режим работы на угле.

ГРС Северодонецк – критически важный объект для химической промышленности, поскольку обеспечивает газоснабжение Северодонецкого Азота.

Мадяр также намекнул на соответствующие события в Краснодарском крае РФ.

Напомним, в ночь на 14 сентября операторы 14 отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ – Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области.

В результате взрывов на территории Киришского НПЗ возник масштабный пожар, что подтверждалось данными спутникового мониторинга NASA FIRMS.

